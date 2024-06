Elias Il personaggio del Monday Night Messiah fu una mia idea

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nel 2020 Seth Rollins dopo una parentesi da face non proprio esaltante sfoderò un nuovo, ilche era a tutti gli effetti un santone con adepti al seguito, tra i suoi discepoli vi erano Buddy Murphy ora finito in AEW, un 22enne Austin Theory ora campione di coppia assieme a Grayson Waller e per un periodo anche gli Authors of Pain, adesso in una stable capitanata da Karrion Kross, un vero Downgrade. La stable sfortunata colpita da infortuni e “scandali” vari ebbe vita breve con l’ultimo allievo rimasto di Seth, Murphy il quale si ribello ben presto contro il suo leader per entrare nelle grazie della famiglia Mysterio. Nonostante la relativa corta durata ilinterpretato dall’ex campione WHC riscosse grande successo tra i fan.