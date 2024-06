Egitto | Hamas ha accettato la proposta Usa per un cessate il fuoco Netanyahu | La guerra non finisce senza averli distrutti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ancheha dato il via libera all’accordo per unildi sei settimane a Gaza. A darne notizia, mentre si attende l’ufficialità da parte del gruppo, è il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, secondo cui “ha accolto positivamente ladiila Gaza e ora aspettiamo la risposta di Israele”. Domenica Tel Aviv si è detta pronta a un accordo per riavere gli ostaggi, ma con la tregua solo dopo la distruzione di. Oggi il premier Benjamin Netanyhau ha confermato che “l’accordo proposto include uniltemporaneo per il rilascio degli ostaggi”. Poi, citato dai media, ha aggiunto che lo schema presentato da Biden “è parziale perché ci sono altri dettagli che non sono stati pubblicati”.