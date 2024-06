Conte torna dalle vacanze attesa finita | Firma imminente

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Aurelio De Laurentiis e Antoniosonoti, pronti are il contratto che legherà l’allenatore al Napoli. Le firme sono attese tra mercoledì e giovedì. NAPOLI. Ledi Aurelio De Laurentiis e Antoniosono finite, e Napoli è in fibrillazione per l’del contratto che legherà l’allenatore alla squadra partenopea. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente del Napoli è atterrato ieri a Capodichino, mentreè stato avvistato a Vibo Marina, in partenza per le Isole Eolie. Ora che entrambi sonoti, il conto alla rovescia per l’annuncio ufficiale dicome nuovo allenatore del Napoli è iniziato. Le firme sul contratto più discusso di questa sessione di calciomercato sono attese tra mercoledì e giovedì, mettendo fine alle settimane didei tifosi azzurri.