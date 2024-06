Concorsi insegnanti religione cattolica online i bandi della procedura straordinaria | come partecipare

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dopo la firma del Ministro Valditarascorsa settimana sono stati finalmente pubblicati sul Portale InPA irelativi alladei2024. Possono quindi partire le procedure concorsuali per la copertura di complessivi 6.428 posti, di cui: 1.928 posti da assegnare conordinaria ( di cui 927 posti per la scuola dell’infanzia eprimaria e 1.001 posti per la scuola secondaria di I e II grado); 4.500 posti destinati alla(di cui 2.164 posti per la scuola dell’infanzia eprimaria e 2.336 posti per la scuola secondaria di I e II grado). Laè riservata ai docenti, in possesso dei titoli previsti per l’insegnamento, che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamentonelle scuole statali.