Cnel convegno sul volontariato Brunetta | La riforma del Terzo Settore? Ha bisogno di un tagliando

(Di lunedì 3 giugno 2024) “Dobbiamo essere consapevoli che la dimensione dell’altruismo è forse il motore del mondo e il motore anche della stessa economia. Senza coesione sociale il tessuto nazionale si sfalda. Per questo ilè fondamentale. È un mondo ricco e prezioso, che caratterizza in particolar modo il nostro Paese. Ma la partecipazione è in calo. Cosa è successo? Basta il Covid a spiegare tutto questo? C’è stata unaqualche anno fa, che ha richiesto un periodo di adattamento e che forse avrebbedi un. Prendo l’impegno che anche attraverso ilsi possa provare a capire cosa ha funzionato e cosa potrebbe funzionare meglio. Siamo a disposizione anche per un approfondimento tecnico, giuridico e operativo sul tema della contabilità, per misurare il valore dell’economia sociale.