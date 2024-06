Bare sotto la Torre Eiffel con la scritta | Soldati francesi in Ucraina Ombre russe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giugno 2024 –la Toursono apparse cinquecon tanto di bandiera francese e la: “in”. Immediato il fermo per i tre presunti esecutori. Gli inquirenti stanno seguendo la pista su “un’ingerenza straniera” nell’organizzazione dell’azione. E non si tratterebbe della prima volta. Paris : cinq cercueils déposés au pied de la tour, trois personnes en garde à vue ?? https://t.co/SJFNVCL1Ge pic.twitter.com/E0S572979M — Le Parisien Paris (@LeParisien75) June 1, 2024 Tra gli arrestati c’è il conducente del furgone utilizzato per il trasporto delle cinque casse. L’uomo avrebbe dichiarato di essere stato “pagato 40 euro per trasportare gli uomini e il carico” e sarebbe “arrivato dalla Bulgaria”.