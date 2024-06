Volley Paola Egonu | Passo verso le Olimpiadi Orro | Italia decisa Cina sotto pressione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) L’ha sconfitto laper 3-0 e ha conquistato la sesta vittoria nella Nations League difemminile. Le azzurre si sono confermate al terzo posto in classiifca generale e hanno compiuto unimportantela qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale. L’opposto, che ha chiuso l’incontro da top scorer con 16 punti a referto, ha espresso la propria soddisfazione attrai canali federali: “Sono veramente contenta, abbiamo compiuto un altroil nostro obiettivo, quindi ora massima concentrazionela prossima tappa in Giappone”. La palleggiatrice Alessiaha analizzato la partita attrai canali federali: “Sono molto felice di questa vittoria perché ci aiuta ancora di più a avvirci alla qualificazione olimpica, attrail World Ranking.