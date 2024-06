Vigilanza sulla spiaggia I nuovi orari? Un abbaglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Era agosto, estate 1982. Vide il padre annegare davanti ai suoi occhi e decise. "In quel momento così straziante capii che dovevo fare qualcosa per gli altri, nella mia vita tanti ne ho salvati". Giacomo Legnani, 51 anni, fa il bagnino da anni, da sempre. Anche suo figlio Antonio, indossa la stessa divisa rossa. Generazioni con lo sguardo alle onde, pronti a scattare. E’ non è un film americano. Da un po’ di tempo Giacomo Legnani, 51 anni, è scuro in volto. Come lui anche altri uomini e donne che fanno del salvataggio un mestiere. Queglinon gli vanno giù. In questa stagione il servizio di salvamento sarà garantito anche durante la pausa pranzo, al contrario di quanto avveniva gli anni scorsi. E’ scritto a chiare lettere su un’ordinanza della Regione che stabilisce l’attività giornaliera dalle 9,30 alle 18,30 senza stop.