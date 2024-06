Samb Sideralba non sarà più main sponsor

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024), azienda leader nella fornitura di acciaio per diversi settori industriali del ceo Luigi Rapullino, nonpiù ildellanella prossima stagione agonistica. Questa la decisione presa dall’imprenditore campano ma rivierasco di adozione che così non rinnoverà il suo rapporto con il club presieduto da Vittorio Massi. Dopo l’entusiasmo iniziale, con lo stesso Rapullino sul palco allestito nell’area dell’ex Bocciofila per la presentazione della, il rapporto tra le parti è andato via via raffreddandosi, arrivando così alla rottura. La decisione di non rinnovare l’abbinamento pubblicitario è stata comunicata verbalmente al presidente Massi. Finisce così dopo undici mesi il rapporto tra le parti conche però potrebbe continuare a sostenere lacon unaizzazione di minore entità.