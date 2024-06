Regeni era ancora vivo il 29 gennaio 2016 e i servizi italiani lo sapevano | il messaggio inedito svelato da Report

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) “Non lo abbiamo, ma è sempre”. Unche, se fosse stato reso pubblico, avrebbe forse salvato la vita a Giulioche il 29, data in cui è stato inviato il breve testo, era nelle mani dei suoi sequestratori e torturatori, poi assassini, da quattro giorni. La rassicurazione arrivava, come rivela un’inchiesta diche andrà in onda domenica sera, da un uomo vicino al governo egiziano e a riceverla era stata Zena Spinelli, donna che lavorava nel Paese e che è considerata vicina aidel Cairo e a quelli. Quest’ultimi informati delricevuto dalla donna. Perché, allora, i vertici dell’intelligence italiana, che secondo quanto rivelato da Ilfattoquotidiano.it fecero due visite di alto livello al Cairo, il 27 e il 30, non riuscirono a liberare? Le fonti vicine al dossier sentite da Ilfattoquotidiano.