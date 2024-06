Perché la Ducati ha corso in azzurro al Mugello | la causa e di che colore sarà nelle prossime gare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Francesco Bagnaia ha firmato un mirabolante uno-due nel GP d’Italia, vincendo la Sprint Race di ieri e la gara su distanza lunga nella giornata odierna. Il due volte Campione del Mondo ha fatto saltare il banco sul tracciato del, dominando in lungo e in largo il fine settimana e rilanciandosi nella classifica generale del Mondiale MotoGP. Dopo il sigillo di Barcellona, il fuoriclasse piemontese ha strabiliato in Toscana e ora si è portato ad appena 18 punti di distacco da leader Jorge Martin. Il ribattezzato Pecco ha offerto una prestazione di forza di fronte al proprio pubblico e ora può guardare con grande ottimismo al prosieguo della stagione, che riprenderà a fine giugno con l’attesissima trasferta di Assen (GP d’Olanda). I risultati di questo weekend entrano nella storia anchelali ha ottenuti con una livrea didiverso rispetto al canonico rosso.