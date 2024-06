Musica nuova a Panicale Arriva ’Electric Festival’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) "Stay eclectic, stay electric". Questo lo slogan con cui viene annunciata l’edizione 2024 di "Electric Theater Festival". Su panorami elettrici, tra ambienti fisici e virtuali, dal 7 al 9 giugno aandrà in scenamente un’esplorazione a 360° nell’universo dellaelettronica. Dall’elettroacustica alla deep techno, i beat electro accompagneranno, nel borgo affacciato sul Lago Trasimeno, un viaggio immersivo nel cuore dell’Umbria attraverso opere digitali, installazioni e performance di mixed reality. Protagonista sarà, prima di tutto, un luogo che racconta e che conserva all’interno e al di fuori delle sue mura storia e tradizione . "– dicono gli organizzatori dell’evento – è uno di quei paesi che attrae turisti da tutto il mondo nei mesi estivi, allo stesso tempo è anche uno di quei luoghi distanti dai centri in cui le cose accadono, con una popolazione media molto anziana e dove i giovani non esistono quasi più.