Marine Le Pen promette rivoluzione | Stop al Green Deal difendiamo le Nazioni!

(Di domenica 2 giugno 2024) La leaderLe Pen critica duramente l’UE e si schiera con Meloni e Salvini per una nuova visione dell’Europa.Le Pen, la figura di spicco del Rassemblement National e erede politica di suo padre Jean-Marie Le Pen, continua a far parlare di sé. Conosciuta per aver trasformato il partito fondato dal padre in una forza politica rilevante in Francia, Le Pen è spesso al centro dell’attenzione mediatica internazionale.Le Pen intervista da il Giornale in vista delle Elezioni Europee Notizie.com fonte foto ig: @lepen Di recente, è apparsa sulla copertina de L’Economist insieme a Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, segno del suo ruolo cruciale nella politica europea. In un’intervista a Il Giornale, Le Pen ha dichiarato che il fascismo non ha mai avuto una forte presenza in Francia, sfatando così molti miti storici.