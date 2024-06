Marina come Silvio In casa Berlusconi c' è sempre un cavaliere

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 2 giugno 2024) AGI - Undopo 'il'. Sergio Mattarella conferisce al'onorificenza di 'del lavoro', che va ogni anno agli imprenditori e alle imprenditrici che abbiano contribuito in modo significativo con la loro attività alla promozione dell'economia nazionale e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del Paese. Presidente della Fininvest e di Edilnord, il padreaveva avuto la nomina nel 1977, dopo la costruzione di 'Milano 2', dall'allora presidente Giovanni Leone. Nomina che è diventata negli anni l'appellativo con cui veniva riconosciuto, abbreviato in 'Cav', anche quando, con grande rammarico, fu costretto ad autosospendersi dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro dopo la condanna in Cassazione per frode fiscale dell'agosto del 2013.