Mara Venier chiude Domenica In | Edizione peggiore di sempre

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 2 giugno 2024) Si conclude oggi,2 giugno 2024, la 48esima stagione diIn. Dopo 38 puntate quest'anno,saluta il pubblico del giorno festivo di Rai1 per poi ritrovarlo a settembre. Con il suo carisma e la sua energia, ha resistito a qualsiasi attacco e restandosulla cresta dell'onda. La stagione diIn è stata particolarmente difficile e impegnativa per zia, soprattutto a causa del controverso comunicato letto in diretta il giorno dopo la finale del Festival di Sanremo. Questo evento ha profondamente ferito la conduttrice. In una intervista rilasciata a Il Messaggero, la conduttrice ha ammesso che non rileggerebbe quel comunicato e ribadendo la sofferenza che ne è derivata. Nonostante tutto, ha deciso di continuare a condurreIn anche l'anno prossimo, grazie al sostegno dell'Amministratore Delegato Roberto Sergio e di altre persone a lei vicine, come Alberto Matano e Fiorello: "L'ultimadiIn? Difficilissima, ladi tutte quelle fatte fin qui.