Lutto nel cinema e nella tv italiana morto il famoso attore | Stava male da tempo…

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 2 giugno 2024)nel mondo delil: era malato. L’artista,in tutto il globo, aveva all’attivo più di 200 film tra film e serie tv. La tragica notizia arriva dall’Italia, precisamente da Roma, dove ilinterprete viveva da tempo. Una vita, la sua, che sembra scritta da uno sceneggiatore. >> “Se n’è andata serenamente”.nel, morta l’attrice di Grease Nato a Parigi il 15 ottobre 1930, erede di una famiglia aristocratica con sei generazioni di soldati e ambasciatori alle spalle, decise però di disprezzare il titolo di marchese. Frequenta una scuola di gesuiti e a soli 17 anni si imbarca come mozzo su una nave per l’America, come un personaggio di Joseph Conrad. In realtà, una volta tornato in patria, finìLegione straniera francese e andò a combattere in Indocina e in Algeria.