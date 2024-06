LIVE Cocciaretto-Gauff 1-6 2-6 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’americana in un’ora guadagna i quarti di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra, ma non la copertura del, con Matteo Arnaldi ora in campo contro Stefanos Tsitsipas e, più tardi, Jannik Sinner contro Corentin Moutet. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata. Nel tabellone femminile rimane un’unica italiana, Jasmine Paolini, attesa da una notevole occasione domani contro la russa Elina Avanesyan. Più tardi se ne conoscerà la collocazione nell’ordine di gioco. Quasi diametralmente opposti determinati numeri del match: 19-15, 7-21in fatto di vincenti ed errori gratuiti. Almeno una buona metà di quelli della marchigiana sono arrivati in situazioni offensive e con qualche strategia che avrebbe potuto essere differente.