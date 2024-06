La vittoria dei prof Assunti e poi licenziati Arriva la parola ’fine’ | Confermati nel ruolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) "definitivamente in". Quattro parole che in sequenza scrivono la‘fine’ nel più atteso e sperato dei modi per quel gruppo di docentitramite prova suppletiva indetta causa covid in piena pandemia, poi ritenuta non valida dal Consiglio di Stato. Un verdetto che scaccia le angosce di quei docenti, due dei quali pistoiesi, che negli ultimi mesi avevano dovuto fare i conti con una serie di tentennamenti politici che alle parole non avevano mai dato seguito nei fatti. Un incubo, senza mezzi termini, per chi dopo la ‘presunta’ assunzione aveva fatto progetti di vita a lungo termine. La svolta ieri, primo giugno, data che segna la definitiva entrata in vigore del decreto legge 71. Al Capo III, articolo 10 comma 3, compare il caso di quei docenti di fatto rimasti nel limbo, in una ‘contesa’ tra la doppia veste dello Stato, nella sua accezione politica da un lato e in quella giuridica dall’altro.