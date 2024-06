La sinistra scomunica il beniamino Bergoglio | cestinata la rivoluzione della Chiesa arcobaleno

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 2 giugno 2024) È bastata un’uscita decisamente da osteria per diradare la coltre magica che vedeva in Papa Francesco il «leader» mondiale. Erano Stefano Fassina e Massimo D’Alema a parlare così e non si sa se oggi lo rifarebbero volentieri. Non dopo l’incidente sull’aria di «frociaggine» all’internoitaliana. Fino a qualche anno fa, però, l’imprimatur del lider maximofu Botteghe Oscure aveva dato legittimità all’operazione in chiave liberal che voleva annoverare il Santo Padre tra gli alfieri del progressismo globale. Un’impresa dal fiato corto che il pontefice, però, è parso anche inconsapevolmente assecondare con il controverso e accidentato dialogo con lo storico direttore di Repubblica, Eugenio Scalfari, e le interviste concesse a Fabio Fazio.