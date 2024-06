Isola dei Famosi sondaggi televoto semifinale 2 giugno | bene Artur Karina a rischio eliminazione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 2 giugno 2024) L’dei, questa sera, domenica 22024, andrà in onda in prima time su Canale 5 in occasione della. Vladimir Luxuria in diretta si collegherà con i naufraghi, ai quali comunicherà il risultato delattualmente in corso. A contendersi la permanenza sull’saranno:Dainese,Sapsai e Samuel Peron. Nel corso del nuovo appuntamento i naufraghi saranno impegnati, non solo in nuove avvincenti prove (ricompensa e leader) ma anche in nuove nomination.dei2024,o dei fan puntata del 2/06:preferito Anche questa edizione dell’deista per giungere al traguardo. Questa sera, domenica 22024, andrà in onda lae come di consueto durante la puntata verrà chiuso ilche vede al momento protagonisti, tre naufraghi:Dainese,Sapsai e Samuel Peron.