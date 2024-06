Gran finale di FestivaLOVE C’è il concerto di Silvestri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Ricco di spessore il programma della giornata conclusiva di– Innamorati a Scandiano, dopo le prime due baciate da un’ottima affluenza di pubblico. Saranno Jacopo Veneziani e Danielei paladini di cui il pubblico potrà innamorarsi sotto sera, all’ombra della Rocca, non prima però di una serie di appuntamenti pomeridiani di rilievo. Alle 16 in piazza Fiume, presentazione del libro ‘Canti di guerra’ del giornalista Stefano Nazzi, che dialogherà con Tommaso Dotti e Nick Giacché. Alle 18.30, nei giardini della Rocca dei Boiardo, primo incontro con Daniele, in attesa deldi stasera: l’artista dialogherà con Paola Gabrielli. Alle 19, stesso luogo, ‘Come nasce una Costituzione’, incontro con il costituzionalista e scrittore Michele Ainis, del quale è fresco di stampa ‘Capocrazia.