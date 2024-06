Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 2 giugno 2024) Glidi: Protezione contro le Cicale Il sorprendente fenomeno delle cicale dagli occhi rossi ha avvolto alcune parti di, lasciando glicittadini sotto assedio. Proprietari e botanici si mobilitano per proteggere la vegetazione minacciata. Una Copertura Protettiva Proprietari di case ahanno adottato un'originale soluzione: avvolgere glipiù piccoli con reti a rete per difenderli dagli attacchi delle cicale. Un'iniziativa che ha trasformato la città in un'atmosfera misteriosa. Consigli degli Esperti I botanici raccomandano questa pratica per evitare danni a breve termine alle piante. Tom Tiddens delBotanic Garden consiglia di proteggere