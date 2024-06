Circolo chiuso l’appello della proprietaria Rosalba | Chiedo aiuto e segnalo ma ci rimetto solo io

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) "Porto avanti questoda 25 anni, ma dalla pandemia le cose sono cambiate, la gente esce meno e tanti appartamenti sono stati riconvertiti in strutture di accoglienza per extracomunitari. Alcuni vengono qui al bar e, come abbiamo saputo dai carabinieri, hanno precedenti penali. Abbiamo chiestoper allontanarli, ma le uniche conseguenze sono state per noi: ci fanno stare chiusi dieci giorni". Rabbia e sconforto nelle parole diVillani (nella foto), da cinque lustri dietro il bancone delL’Incontro, storica sede del partito socialista, bar, punto ristoro e spazio per il ballo e la ginnastica degli anziani. Il locale èda venerdì, con provvedimento di sospensione del questore a causafrequentazione "da parte di persone segnalate per numerosi precedenti di polizia, oltre che di assuntori di stupefacenti".