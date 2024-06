Chris Hemsworth in trattative per recitare nel crossover Transformers GI Joe

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 giugno 2024) Come riportato in esclusiva da Deadline,è inpernel film/GI Joe senza titolo della Paramount Pictures, basato sulle linee di giocattoli Hasbro. Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian, Michael Bay, Tom DeSanto e Don Murphy stanno producendo. Steven Spielberg e Hasbro Entertainment sono i produttori esecutivi.che è già protagonista diOne di Paramount Animation/Hasbro , che uscirà nei cinema il 20 settembre 2024. I semi per un filmtra i due mega marchi Hasbro degli anni ’80 sono stati piantati nell’epilogo di: Il Rise of the Beasts di Steven Caple Jr. la scorsa estate, un sequel che ha fatto rivivere i robot sotto mentite spoglie sul grande schermo con 439 milioni di dollari di incassi mondiali.