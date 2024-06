Calciomercato Napoli tra obiettivi e ritorni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 2 giugno 2024) Ilripartirà da Conte. Sarebbero previste nei prossimi giorni la firma e la presentazione. De Laurentiis, rientrato da Ibiza, potrà dedicarsi al nuovo. Manna sta già lavorando per fornire a Conte calciatori che possano rinforzare una rosa già competitiva. Osimhen partirà, per Kvaratskhelia verrà fatto l’impossibile. La società ha fatto sapere che anche Di Lorenzo verrà trattenuto.interessato a Greenwood Il Manchester United ha fatto il prezzo per Mason Greenwood. Chi vorrà aggiudicarsi il giovane attaccante inglese, tornato alla ribalta nella stagione vissuta in prestito al Getafe, dovrà versare nelle casse dei Red Devils ben 40 milioni di sterline come rivelato dal Mirror. Avvisate le sue pretendenti, ossia, Juventus, Lazio, Atletico Madrid e lo stesso Getafe che spera ancora in un nuovo prestito.