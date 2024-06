Boxe Preolimpico Bangkok 2024 | niente Giochi per Melissa Gemini sconfitta nel match decisivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024)non riesce a centrare la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi. Nelper l’accesso ai, neldi, l’azzurra si arrende alla padrona di casa Baison Manikon nei 75 kg. Una sfida che vedeva alla vigilia favorita la thailandese, poi vincitrice con verdetto non unanime di 4-1. La viterbese ha provato come sempre ad essere aggressiva, ma la pugile asiatica è sempre sembrata in grado di gestire e controllare la sfida senza particolari patemi. Definito, quindi, il quadro della spedizione azzurra in Francia: a livello femminile avremo quindi a Parigi Irma Testa (57 kg), Giordana Sorrentino (50 kg), Sirine Chaarabi (54 kg), Alessia Mesiano (60 kg) e Angela Carini (66). Insieme a loro anche Salvatore Cavallo (80 kg), Aziz Abbes Mouhiidine (92) e Diego Lenzi (92 kg).