Bottigliate in faccia ad un minorenne | naso rotto e denti saltati… Ricoverato al Goretti

(Di domenica 2 giugno 2024) Questa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. sono intervenuti in via dei pub a Latina a seguito di un’aggressione ai danni di unresidente in città. Dinamica dell’Incidente Il giovane si trovava all’interno di un pub quando è scoppiato un diverbio con un altro ragazzo per motivi futili. L’aggressore, ancora non ificato, ha puntato un coltello al fianco del, intimandogli di uscire dal locale. Una volta all’esterno, ilha chiesto spiegazioni per il gesto, ma è stato immediatamente colpito con una bottiglia dall’aggressore. L’attacco ha provocato al giovane un taglio al labbro, la frattura dele la rottura di alcuni. Soccorso e Condizioni della Vittima Il personale del 118 è intervenuto prontamente sul posto, trasportando la vittima all’ospedale di Latina per ricevere le cure necessarie.