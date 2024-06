Bologna Calafiori prende ancora tempo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024), 2 giugno 2024 – Il difensore dele della Nazionale, Riccardoe da Coverciano, dove si trova insieme al gruppo dei pre-convocati per Euro 2024, fa sapere che rimanderà ogni decisione sul proprio futuro a dopo gli Europei. Resta però il fatto che il mercato lo vede come obiettivo di diversi top club ma che l’intenzione del direttore sportivo rossoblù Giovanni Sartori è quella di non vendere il giocatore alla Juventus. Ilnel cuore “Aposso dire solo grazie – ha dettodurante la conferenza stampa dell'Italia nel terzo giorno di raduno a Coverciano -, fin dal primo giorno abbiamo vissuto un'atmosfera bellissima”. E sull’ultimo match contro i bianconeri ha dichiarato: “L'ultima partita contro la Juventus è stata incredibile”.