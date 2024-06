Vm chiesto un incontro al governo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Stellantis (soprattutto per quanto riguarda Maserati e Vm) torna al centro dell’agenda politica. La Regione ieri ha comunicato di averalunurgente per gli stabilimenti di Cento e Modena in quanto, in Emilia-Romagna, sono queste due le realtà produttive dell’automotive ex Fiat ed ex Fca coinvolte nella crisi del gruppo. "Unurgente del Tavolo regionale Stellantis per affrontare la crisi degli stabilimenti emiliano-romagnoli Maserati di Modena e di Vm di Cento – scrive la Regione in una nota diramata nel pomeriggio –. La richiesta di attivare un tavolo regionale a Roma sul Gruppo Stellantis è stata inviata oggi (ieri per chi legge, ndr) dall’assessorato regionale allo Sviluppo economico e lavoro al ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso (foto)".