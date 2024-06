Vaccino mRna ad personam | sperimentata la nuova cura per sconfiggere il cancro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) Ilè il grande male del secolo che stiamo vivendo. In base ai dati, riferiti all'anno solare 2023 e riportati dall'Associazione Italiana Registri Tumori, sono state stimate circa 395.000 nuove diagnosi di tumore (208.000 negli uomini, 187.000 nelle donne). La ricerca progredisce a piccoli ma significativi passi e, come racconta anche l'associazione, “l'Oncologia del nostro Paese fa registrare importanti progressi, con migliaia di vite salvate. In 13 anni (2007-2019), sono state evitate 268.471 morti oncologiche”. Una svolta, ora, sembra poter arrivare anche dalla Gran Bretagna, dove migliaia di persone che hanno contratto la malattia sono state coinvolte dal servizio sanitario pubblico inglese (Nhs) in una vasta sperimentazione di vaccini personalizzati.