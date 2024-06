Una Biennale radicale e molteplice | natura e senso del presente

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 1 giugno 2024) Ortisei, 1 giu. (askanews) – Pensare a quali possibilità di vita e di sopravvivenza avremo, cercare di ritornare ad avvicinarsi a un’idea di selvaggio, come valore e come contraddizione, per immaginare qualcosa che vada oltre il Capitalocene e apra delle nuove prospettive. La nona edizione dellaGherdëina, curata da Lorenzo Giusti sulle Dolomiti della Val Gardena, è un progetto artistico potente e coraggioso,e consapevole, che vuole ragionare in termini di ecologia e non di mera sostenibilità. “Più che raccontare il selvaggio – ha spiegato Giusti ad askanews – questo è un progetto che racconta la contraddizione, che oggi è evidente, tra una dimensione che è diventata quasi esclusivamente letteraria e la possibilità effettiva di esperire unaincontaminata, unalibera, uno stato di, che è uno dei grandi temi trattati dai filosofi illuministi.