Fonte : lanazione di 1 giu 2024

Matteini Bresci, invece, "usava" Turini per ottenere dettagli che di volta in volta gli interessavano: un’indagine su un dipendente, la consultazione delle banche dati delle forze dell’ordine per verificare la posizione di altri imprenditori, informazioni su un altro dipendente che avrebbe lavorato per un’officina nei giorni in cui godeva dei permessi della legge 104.

Prato lo choc corruzione Ascoltato come testimone anche il sottosegretario Silli | Ho agito in modo trasparente