Più spiagge libere a Rimini Salvi i bagnini | non ci saranno tagli al numero delle attuali concessioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 – Ilbalneari non verrà ridotto dal nuovo piano dell’arenile. È tra le principali novità annunciate dal Comune di, dopo aver esaminato le oltre 700 osservazioni presentate al piano. Di queste, circa 300 sono state accolte. Uno dei fronti caldi con la categoria deiera la previsione di una riduzione deldiper fare spazio a nuove. Si parlava di 10 stabilimenti in meno. Questa previsione viene stralciata, ma al medesimo tempo, spiegano da Palazzo Garampi, l’aumento della superficierimane confermato: cresceranno del 37 per cento. Come? Il Comune procederà riducendo il fronte di alcune, per fare così spazio all’ampliamento, senza andare a diminuire per questo ildegli stabilimenti balneari.