Pelle liscia come seta? Scopri i metodi di depilazione e gli errori più comuni da evitare

(Di sabato 1 giugno 2024) Con l’arrivo della bella stagione la voglia dire gambe e braccia diventa sempre più forte, vuoi per levarsi di dosso i mille strati di vestiti invernali che abbiamo portato per mesi, vuoi perché con il caldo è praticamente impossibile non farlo. Fatto sta che più si accorciano gli abiti e più la necessità di avere unamorbida,e priva di peli superflui per qualcuno si fa davvero sentire e per raggiungere questo obiettivo si ricorre ai più svariatidi. Rasoio, crema depilatoria, ceretta, ceretta araba, laser e luce pulsata: ognuna di queste tecniche possiede vantaggi e allo stesso tempo dei punti critici da conoscere e a cui prestare attenzione A seconda della lunghezza e tipologia di pelo, dellae della zona da trattare, infatti, è importante optare per la tecnica dipiù adatta, ma quale? E soprattutto, quali sono glidaquando ci si depila?con il rasoio: pro e contro Fonte: iStockcon il rasoio Partiamo con il metodo forse più usato, pratico e veloce, il rasoio.