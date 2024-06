Pedalata con i lupi tra suoni e raggi laser

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Bici illuminate,, stupefacenti effetti luminosi e sonori, musica e spettacoli per una notte da. È la magia di “Pedala coi“, la suggestiva passeggiata in bicicletta, non competitiva, che si terrà questa sera: 12 chilometri all’interno del Parco di Monza, eccezionalmente aperto per l’evento. Le iscrizioni si ricevono oggi dalle 18 alle 21 alla Cascina San Fedele, da cui partirà la. Adulti (dai 14 anni) 25 euro, bambini (dagli 8 fino ai 13 anni) 15 euro. Per condividere l’esperienza in famiglia esiste il pacchetto family, studiato per 2 genitori e 2 bambini (da anni 8 e fino ai 13 anni), a 70 euro; oppure 2 genitori più 3 bambini (da anni 8 e fino ai 13 anni) a 85 euro. Si parte al calar del sole e all’arrivo i partecipanti potranno godere di un super concerto pop-rock con “Sick Brani e Vaeva“ e le prelibatezze della Cucina dei