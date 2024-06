Parzanica frana sulla litoranea del lago | strada chiusa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 1 giugno 2024). Il maltempo delle ultime ore ha causato uno smottamento lungo la Sebina Occidentale nella prima mattinata di sabato 1 giugno. Laha invaso una corsia della Statale 469, in località Portirone, subito dopo l’omonima galleria provenendo da Tavernola: terra, fango e detriti si sono riversaticarreggiata, costringendo le autorità a istituire un temporaneo divieto di transito, in attesa che tutto il materialeto venga rimosso. In fase di valutazione anche le condizioni del fronte, per capire se sia ancora in movimento. .