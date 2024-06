Papa Democratica è quella società in cui c’è davvero posto per tutti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 1 giugno 2024) ROMA (ITALPRESS) – Di democrazia “Oggi ne abbiamo tanto bisogno.in cui c’èunper, nella realtà dei fatti e non solo nelle dichiarazioni e sulla carta”. Lo ha dettoFrancesco, accogliendo in Vaticano le Acli in occasione del loro 80esimo di fondazione. “In un mondo insanguinato da tante guerre, so di condividere con voi l’impegno e la preghiera per la pace. Per questo vi dico: le Acli siano voce di una cultura della pace, uno spazio in cui affermare che la guerra non è mai “inevitabile” mentre la pace è sempre possibile; e che questo vale sia nei rapporti tra gli Stati, sia nella vita delle famiglie, delle comunità e nei luoghi di lavoro” ha aggiunto rivolgendosi agli iscritti dell’Associazione Cattolica Lavoratori Italiani.