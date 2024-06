Non rimandate più quel viaggio | il segno che deve partire

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Ariete Protagonisti anche in giugno! Cosa aspettate a mandare all'aria situazioni e vecchie intese che hanno già dimostrato tanti punti deboli? Pensate che non ci sarà fortuna? Sbagliato, Luna nelche apre il mese di giugno è sostenuta da tutte le stelle, Venere prima di tutte, insieme a Giove e Marte, risveglia passioni, rende giovani, fa ritornare pionieri alla ricerca del successo, anche all'estero. Fino all'estate, gli astri sono disposti in modo da favorire il matrimonio e nuovi affari finanziari. Aprite gli occhi, auguri! Toro Giugno, mese di Giunone, protettrice dei matrimoni e dei parti, vi prepara un cielo astrale che possiamo definire quasi senza precedenti. A parte Plutone che disturba l'ambiente professionale e certi rapporti con le autorità comunali e statali, non ci sono impedimenti.