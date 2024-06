Napoli ripartire da Kvaratskhelia

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 1 giugno 2024) Ildeve e vuoleda. Come dichiarato anche da esperti di calciomercato come Gianluca Di Marzio, il georgiano sarebbe intoccabile per Conte. Ne ha parlato Sky che così commenta la vicenda: “Ilaspetta Antonio Conte e tratta il rinnovo di Khvicha. Il georgiano è considerato il calciatore da cuinel nuovo progetto dell’allenatore salentino. Intanto il PSG continua a spingere per il classe 2001. Ilpianifica la nuova stagione, la prima senza Europa dopo 14 anni, e con Antonio Conte in panchina. In attesa dell’ufficialita dell’arrivo dell’allenatore ex Juventus e Inter, gli azzurri stanno lavorando per blindare Khvicha. Il georgiano, finito nel mirino del PSG, è considerato centrale dale Antonio Conte spinge per la sua permanenza.