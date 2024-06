Fonte : feedpress.me di 1 giu 2024

. . . Una legislatura vissuta sulle montagne russe tra Brexit , Covid , Qatargate , Green Deal e guerre in Ucraina e Medioriente : questo in sintesi il bilancio degli ultimi cinque anni di lavoro dell’ Europarlamento che chiude il suo mandato registrando anche la riforma del Patto di stabilità e il varo del Recovery Fund , primo esempio di debito comune nato per far fronte alle conseguenze della pandemia.

La IX legislatura europea 5 anni di montagne russe Dalla Brexit alle guerre passando per il Covid