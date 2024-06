Jet Bagnaia ma la partenza è già in salita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) dall’inviato Un giro, assolutamente perfetto e Peccoha iniziato a riprendersi il Mugello. Ok, il lampo del venerdì non ha riscontri decisivi per ricalcolare i punti della classifica mondiale, ma per il pilota Ducati era importante e prezioso partire subito bene. Rovina un po’ tutto la penalizzazione che arriva dalla direzione gara: tre posizioni in meno in griglia per aver ostacolato Alex Marquez. In ogni caso è chiaro il messaggio agli avversari: il Mugello, questo più o meno il succo del giro più veloce della prima giornata del Gp d’Italia firmato da, è casa mia. E qui, appunto al Mugello, voglio continuare a comandare io. Le riprove sono attese oggi, quando Pecco proverà a prendersi la pole e poi nella Sprint del pomeriggio, conche vuole riscattare la brutta storia della Sprint persa sette giorni fa a Barcellona.