Il Manchester United si rivolge all’allenatore spagnolo perché cerca il sostituto di Ten Hag

(Di sabato 1 giugno 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito, ilha contattato l’ex allenatore del Barcellona Xavi per vedere se sarebbe interessato a prendere il posto di Erik ten Hag la prossima stagione. Il contratto di Xavi è stato risolto appena un mese dopo che aveva deciso di annullare la sua precedente decisione di dimettersi a causa di una disputa con il presidente del club Joan Laporta sulla strategia di trasferimento. L’allenatore tedesco Hansi Flick ha preso il posto dell’allenatoreal Camp Nou. Il Man Utd ha fatto un’offerta “informale” per l’icona della Spagna, secondo AS, data l’incertezza che circonda il futuro di Ten Hag come allenatore del club. Numerosi nomi sono stati collegati alla prima posizione all’Old Trafford e si prevede che i Red Devils prenderanno presto una decisione sul loro attuale allenatore.