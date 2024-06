Fiera Antiquaria brindisi per i 56 anni Tutti gli eventi collaterali del weekend

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) AREZZO Laè pronta a festeggiare 56 primavere, e lo farà con una serie di. Un modo per sottolineare l’unicità di una manifestazione che, dal 1968, ininterrottamente, ogni mese regala il piacere della "trouvaille" in Piazza Grande e nelle vie del centro storico, grazie a centinaia di espositori. Per celebrare un compleanno così importante, la Fondazione Arezzo Intour ha organizzato e coordinato alcuni appuntamenti, che renderanno ancora più esclusiva la visita alla città. Oggi e domani il chiostro della Biblioteca ospita "Il rifiuto del tempo", una mostra collettiva di opere contemporanee realizzate dagli artisti dell’associazione culturale Artefice che, nell’anno dedicato a Giorgio Vasari, vogliono omaggiare il genio del grande e poliedrico "Artefice Aretino".