Da X Factor alla Dengue quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

(Di sabato 1 giugno 2024) Prosegue la guerra a Gaza (LO SPECIALE), con l’ultimo raid Israeliano su Rafah che ha portatocondivisione sui social di uno slogan per il cessate il fuoco, All eyes on Rafah, diventata rapidamente virale. Negli stessi giorni una città italiana ha deciso di esporre la bandieraPalestina. La febbrecontinua ad espandersi, raggiungendo anche l’Italia; mentre inizia a circolare nel mondo Sniffy, la polvere da sniffare legale che ha fatto scattare l’rme delle autorità e già distribuita in Austria, Germania e Svizzera. L’India fa i conti con il caldo: registrata dai servizi meteorologici indiani una nuova temperatura massima a New Delhi, un record non solo per la capitale ma a livello nazionale. Un primato mondiale di tutt’altro carattere quello messo a segno da dj Faber Moreira, 59 anni, che ha suonato la console ininterrottamente per diverse ore davanti a un pubblico complessivo di oltre 25mila persone.