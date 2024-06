Crivellato di colpi in strada Il commando e le telecamere In aula ricostruite le indagini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Al centro del processo in corso per l’omicidio di Sasso Pisano, le tappe dellecon particolare riguardo alle immagini delledella videosorveglianza che insistono nella zona dove avvenne l’esecuzione di Elson Kalaveri che fu ucciso con una scarica di 16il 18 agosto del 2022. Un delitto, da quanto emerso dalla copiosa attività dei carabinieri di Pisa, che è collocato esattamente alle 18,37 di quel giorno: orario dell’inferno di fuoco sulla vittima. Davanti alla corte ci sono Deliu Shkelzen, alias Shkëlzen Keqi, Qoli Shkelqim, Valentino Tarallo e Giovanni Capone e Ivan Tolomello. Secondo gli inquirenti Keqi – ritenuto il mandante – volle vendicare la morte del fratello ferito nel 2014 in Albania, durante una lite con Kalaveri, e poi deceduto nel 2019.