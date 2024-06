Cristiano Ronaldo stagione senza trofei | rovesciata in stile Real e lacrime | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2024) Ladiin Arabia Saudita si è conclusa. L’ultima delusione per l’ex calciatore della Juventus è arrivata al fischio finale di Al Hilal-Al Nassr, finale della King Cup. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari (gol di Mitrovic e Yahya), la sfida si è decisa ai calci di rigore a favore di Koulibaly e compagni.è stato protagonista di una buona prestazione e in particolar modo di una superche si è stampata sul palo, indel gol pazzesco con la maglia delMadrid contro la Juventus in Champions League. Al fischio finale il portoghese è scoppiato in, deluso per il risultato e in generale dall’andamento della. Hard to seelike this ?pic.twitter.