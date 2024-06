Cristiano Ronaldo crolla in lacrime il suo Al Nassr sconfitto nella finale di King’s cup | zero titolo per Cr7 in Arabia Saudita – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 1 giugno 2024) È scoppiato indopo la sconfitta del suo Alai rigoridella Coppa del Re contro l’Al Hilal ai rigori. Il pianto del campione portoghese arriva alla fine di una stagione di fatto fallimentare. Cr7 non ha potuto sollevare neanche un trofeo finorasua avventura in. La sconfitta contro l’Al Hilal, già vincitore del campionato, arriva dopo una partita tutto sommato combattuta. Dopo il gol al 7? di Aleksandar Mitrovic, la squadra diè riuscita a pareggiare, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione del portiere David Ospina al 56?. A segno per l’AlAymnan Yahya all’88’, un minuto dopo l’espulsione di Ali Albulayhi che ha riportato la parità numerica in campo.