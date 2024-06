Carlo imperatore del calcio europeo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 1 giugno 2024)Ancelotti conquista la quinta Champions della sua straordinaria carriera. A Wembley il suo Real conquista a sua volta la quindicesima, ben 8 negli anni 2000. Gli spagnoli hanno praticamente instaurato una dittatura calcistica, e, con l’arrivo, tra gli altri, di Mbappé, sono intenzionati a continuare su questa strada. La vittima di stasera si chiama Borussia Dortmund. Un po’ sfortunati i tedeschi che a sorpresa sono giunti alla finale di Wembley e che lo scorso anno persero all’ultima giornata il campionato tedesco. L’allenatore Terzic, in lacrime, stasera è stato consolato da Mourinho. Anche Reus chiude tristemente la sua avventura in giallonero.sa soffrire Eppuree i suoi uomini non iniziano bene. A Wembley, per un’ora di gioco sono stati i gialloneri di Terzic ad avere le occasioni migliori colpendo un palo con Fullkrug e sprecando diverse opportunità con Adeyemi.