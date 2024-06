Bruganelli alla conduzione di un reality? La giusta analisi di Sonia

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 1 giugno 2024) Opinionista al Grande Fratello Vip e adesso a L’Isola dei Famosi,però per qualcuno potrebbe essere pronta ad esplorare nuovi ruoli, così come hanno fatto prima di lei Alfonso Signorini e Vladimir Luxuria. Giovanna Abate a Casa Sdl ha chiesto ase accetterebbe lade L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello. Laha spiegato che al momento rifiuterebbe un’offerta simile, in primis perché non sa ancora dove andrà la linea editoriale in merito ai. La produttrice ha fatto un’ottima osservazione, le ultime edizioni del Grande Fratello e de L’Isola dei Famosi sono dei lavori in corso (attualmente non riusciti). Stare al timone di unin un momento in cui i vertici aziendali impongono cambiamenti così radicali è rischioso e difficile (anche per professionisti come Signorini e Luxuria).