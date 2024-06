BMX Europei Verona 2024 | Bertagnoli ottimo quinto vince Pilard

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Glidi BMX, di scena a, hanno visto concludersi quest’oggi la gara olimpica della race. Nella prova maschile si è imposto il francese Arthurdavanti al connazionale Mathis Ragot Richard e allo svizzero Cedric Butti. Ottima la prestazione dell’azzurro Pietro, che si è qualificato alla finalissima e ha poi chiuso alposto. Per quanto riguarda l’Italia, c’è anche Giacomo Fantoni, che ha concluso in nona posizione sfiorando la finale per pochi centesimi. Nella prova femminile il successo va alla svizzera Zoe Claessens, che regola l’olandese Laura Smulders e la sua connazionale elvetica Nadine Aeberhard. L’azzurra Francesca Cingolani Ferreira ha concluso in 17esima piazza. Nelle gare riservate agli under 23 infine, a livello maschilenuovamente la Francia con Alexis Pieczanowsky (ottavo posto per l’azzurro Albert Groppo), mentre nel femminile trionfa la lettone Veronika Monika Sturiska.